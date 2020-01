Altotevere, domani il funerale dello sfortunato dipendente comunale rimasto vittima di un incidente

Si svolgeranno domani, 2 gennaio, alle ore 15 nella chiesa di Lippiano, i funerali per l'ultimo saluto a Roberto (49 anni), lo sfortunato dipendente comunale di Monte Santa Maria Tiberina rimasto vittima di un incidente mortale durante alcuni lavori di messa in sicurezza del territorio. "In questi giorni numerosi gli attestati commossi di vicinanza alla famiglia - ha dichiarato il sindaco Letizia Michelini -. Tutta l'amministrazione comunale esprime sentite condoglianze per la prematura scomparsa, manifestando alla famiglia vicinanza e sostegno in questa dolorosa circostanza”. Roberto, come dipendente comunale, svolgeva sia la mansione di autista di mezzi di trasporto scolastici che all’occorrenza anche per altre mansioni collegate all’attività del municipio sul territorio.