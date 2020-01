Monte Santa Maria Tiberina, gira in centro storico con un coltello: preso

Gli agenti della polizia locale lo hanno individuato mentre si aggirava nel centro storico di Monte Santa Maria Tiberina. Nello zaino del 48enne italiano è stato trovato un coltello. L'uomo non ha saputo spiegare alla pattuglia il motivo della sua presenza in città. Così gli agenti hanno avvertito gli uomini della Stazione dei Carabinieri comandati dal Luogotenente Andrea Sabatini.

Per il 48enne è scattata la denuncia alla Procura e la segnalazione alla Questura di Perugia per l’emissione del foglio di via obbligatorio. Il 48enne non potrà rimettere piede a Monte Santa Maria Tiberina per i prossimi tre anni.