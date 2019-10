"Aiutatemi sono caduto in un dirupo mentre cercavo funghi": task-force salva 65enne

E' scivolato in un dirupo, ferendosi in maniera seria, un cercatore di funghi di 65 anni che stava percorrendo un sentiero nel bosco a Monte Santa Maria Tiberina. L'uomo, seppur malconcio e impossibilitato a muoversi, è riuscito a dare l'allarme al 118 spiegando anche il luogo dove era rimasto intrappolato. Ha riportato traumi importanti agli arti. Complesso il recupero da parte dei vigili del fuoco dato che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso e l'invio di un'autoambulanza. Il 65enne è vigile e le sue condizioni sarebbero stazione. Non è in pericolo di vita. Pre-allertato l'ospedale di Città di Castello.

AGGIORNAMENTO - Date le condizioni gravi riscontrate medici, l'uomo è stato immobilizzato e portato via in elicottero - Drago dei Vigili del Fuoco - con destinazione non a Città di Castello, ma al Santa Maria della Misericordia di Perugia.