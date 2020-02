Monte Santa Maria Tiberina, boscaiolo denunciato per minacce e false dichiarazioni a pubblico ufficiale

Mente ai carabinieri e minaccia il vicino. E tutto per un terreno boschivo, con numerosi alberi, a Monte Santa Maria Tiberina. L'uomo, un boscaiolo di 58 anni, è stato denunciato dai carabinieri di Monte Santa Maria Tiberina per minacce e false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione dei carabinieri ha tentato di arrogarsi la proprietà del terreno, ma è stato scoperto. In più ci sono le minacce al vicino del terreno. Oltre alla denuncia è scattata la richiesta della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.