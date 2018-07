Il sentiero di montagna e il gran caldo stremano tre ciclisti: scattano i soccorsi, recuperati con l'elicottero

Sono stati recuperati dall'elicottero dei vigili del fuoco, "Drago 115", tre escursionisti che si erano avventurati lungo il sentiero del Monte Cucco in sella alle proprie bici. Stremati - complici probabilmente le alte temperature e la salita - i tre escursionisti hanno dato l'allarme al 115 che è intervenuto sul posto con una squadra del distaccamento di Gaifana e l'elicottero per poterli trasportare all'ospedale più vicino. I tre sono stati visitati all'ospedale di Branca, non sono fortunatamente feriti ma erano talmente affaticati da non riuscire a tornare al punto di partenza in maniera autonoma e senza rischi.