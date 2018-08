Si perdono nei boschi dopo 24 ore di cammino: trovati stremati e disperati, salvati da una task-force

Hanno rischiato veramente tanto in quel bosco scosceso, per giunta al buio, dove erano finiti ben 15 scout siciliani in Umbria per un periodo in mezza alla natura. La scarsa conoscenza dei luoghi e dell'utilizzo delle mappe hanno fatto sbagliare il sentiero verso il campo e poi con lo scendere della sera la situazione è peggiorata. Per fortuna che alcuni cellulari sono riusciti ad avere "linea" e così i responsabili del gruppo hanno potuto contattare le forze dell'ordine intorno alle 21.

La località dichiarata da giovani era la zona compresa tra Fontanelle e Pettino (PG). Sulle tracce degli scout sono partiti i Carabinieri Forestali coaudiuvati da una pattuglia di Carabinieri Forestali di Sant’Anatolia di Narco e e i vigili del fuoco di Spoleto. Le ricerche a causa della zona impervia sono state tutte rigorosamente a piedi, senza mezzi. I militari di Campello erano in costante contatto telefonico con gli scout, ma nonostante questo le ricerche sono state particolarmente difficili.

Il gruppo di ragazzi siciliani, in totale 15 di età compresa tra 17 e 20 anni, era partito, la notte precedente per una escursione (Route Spoleto – Assisi), durante la serata avevan lasciato il sentiero e con il sopraggiungere del buio, non sono stati in grado di riconoscere la via del ritorno alla base. Sono stati ritrovati dai carabinieri forestali alle mezzanotte e mezzo.

I militari li hanno scortati fuori dal bosco, e tutti insieme hanno poi raggiunto la strada provinciale per Pettino in loc. Casaline dove li attendeva una ambulanza. Il personale medico del 118 ha accertato le condizioni di salute di tutti gli scout. Una ragazza ha rischiato il ricovero a causa della grave stanchezza. Per fortuna sono stati giudicati tutti in buone condizioni e quindi in grado di raggiungere la struttura della pro loco prima di ritornare al campo base.