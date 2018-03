Perugia, la storia di quel tesoretto di monete antiche trovato in una "pentola d'oro" e consegnato al Museo

Quel tesoretto di monete medievali, fortunosamente trovato da Ceccarani e ceduto al Museo. Pochi ne conoscono l’esistenza, ma ne ha diffusamente parlato l’archeologa Dorica Manconi, al secondo incontro del ciclo di conferenze “Il mestiere dell’Archeologo”, organizzato da Luana Cenciaioli, “nostra signora del Manu”.

A Perugia, Ceccarani è un nome che, in materia di panificazione, è da sempre garanzia di qualità. Renato Ceccarani – che fu anche presidente dell’Associazione di categoria – abitava in via Bontempi e teneva laboratorio e magazzino lì vicino, in via delle Stalle, oggi Volte della Pace. Durante dei lavori per l’ampliamento del forno fu trovato qualcosa di eccezionale.

Nel 1929 – ma potrebbe essere accaduto anche prima – Ceccarani trovò negli scantinati dentro una “pentola d’oro”, si dice, un tesoretto di ben 6700 grammi d’argento in monete, più un paio di aurei papali in oro (di Innocenzo VIII e Alessandro VI). Il materiale è databile all’età medievale e i pezzi più recenti risalgono ai primi anni del 1500.

È interessante notare che le monete sono “tosate”, ovvero hanno i contorni limati perché era questo il costume del tempo: ossia i furbetti dell’epoca toglievano un po’ di materiale e se lo fondevano (ma questo accadeva fin dai tempi dell’Antica Roma). Sono solo 4 le monete della Vetusta e sarebbe interessante scoprire dove aveva sede la zecca perugina, che restò anche chiusa per molto tempo e di cui si sa poco o niente. Sta di fatto che ai primi del Novecento (come ci raccontano i giornali) furono reperiti diversi di questi tesoretti, alcuni dei quali presero la via del mercato parallelo.

Ma Ceccarani (che fece sparire la famosa pentola e lasciò solo il sacchetto di stoffa contenitore) fu costretto a donare quel materiale ai Musei Civici, dove esisteva, dal 1790, un deposito numismatico donato al Comune da Francesco Filippo Frigerio, come ci racconta una lapide nel portico dell’ex convento di San Domenico.

All’epoca, a capo del Museo c’era il mitico Umberto Calzoni (del quale il nostro giornale si è a più riprese occupato) che accettò con entusiasmo quel materiale. Ci si chiede: a chi apparteneva quel tesoretto? Perché fu nascosto e poi abbandonato in quello scantinato? Probabilmente, il titolare doveva essere un ebreo, prestatore di denaro, che mise insieme quel tesoro e dovette scappare. Forse per questo non fece in tempo a prendere quei valori. O forse il proprietario era un personaggio di nobile casato che aveva messo da parte quel ben di dio (via Bontempi e Porta Sole erano quartiere d’élite!).

Come sia, diciamo ai perugini che oggi esiste al Manu il “gabinetto numismatico”, dove – insieme ad altri pezzi – è in mostra il tesoretto di Ceccarani, in un piccolo ambiente, visitabile a richiesta. Il resto dei reperti è conservato nei magazzini del Museo.