Molestata sul treno da uno sconosciuto, lui tenta anche di baciarla: stanato e denunciato 35enne

Stava viaggiando a bordo del treno lungo la Foligno – Perugia quando improvvisamente, un perfetto sconosciuto, le si è avvicinato infastidendola con delle “avances”. A quel punto l’uomo, poi identificato come un 35enne di origine straniera residente nel perugino, si è seduto a fianco della giovane dandole un bacio sulla guancia contro la sua volontà, per poi allontanarsi velocemente.

La viaggiatrice ha subito denunciato quanto accaduto, facendo scattare le indagini da parte degli agenti della Polizia Ferroviaria di Foligno. Grazie anche al sistema di videosorveglianza, gli agenti della Polfer sono riusciti a rintracciare l’autore del gesto, già noto alle forze dell’ordine. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di molestia e disturbo alle persone e violenza sessuale.