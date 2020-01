Messaggi, foto e telefonate a decine di persone, giovane finisce sotto processo per molestie

Sms, mms e chiamate mute ad almeno dieci persone. Messaggi intimidatori e molesti. Sono i comportamenti che hanno portato davanti al giudice un uomo, difeso dagli avvocati Franco Libori e Fabrizio Schettini con l’accusa di molestie e diffusione di materiale pedopornografico.

In aula sono comparse, per testimoniare, due della dieci vittime della molestie telefoniche. Rispondendo alla domande del pubblico ministero hanno cercato di ricostruire i fatti e i motivi delle molestie. Entrambe le vittime hanno affermato di non conoscere l’imputato e di non sapere perché ricevessero telefonate mute, immagini dell’uomo intento a scalare montagne oppure sms (i fatti sono avvenuti nel 2011) con presunte minacce o proposte esplicite.

Altre due presunte vittime, costituitesi parte civile tramite l’avvocato Nerio Zuccaccia, saranno sentite la prossima udienza. La loro denuncia è quella che ha portato all’accusa più grave, in quanto tra le immagini moleste ricevute, ve n’erano anche alcune che ritraevano bambini nudi.

L’imputato si difende e sostiene di non aver inviato alcun messaggio o foto compromettente, ma solo di aver trovato un cellulare sotto la sua autovettura e, scioccamente, di averlo utilizzato con la sua scheda telefonica.