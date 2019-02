Molestie sessuali sul bus ad una bimba, autista sotto processo

Un autista del servizio di trasporto pubblico, della provincia di Perugia, è sotto processo per molestie sessuali su minore.

Secondo l’accusa il conducente del mezzo avrebbe approfittato del fatto che la minore era l’ultima passeggera trasportata per fermare il mezzo e tentare di palpeggiarla. L’episodio sarebbe avvenuto su un autobus di una linea di trasporto pubblico.

Secondo quanto ricostruito dalla procura perugina la minorenne si sarebbe attardata sull’autobus di ritorno dalla scuola (il periodo dovrebbe essere quello degli ultimi giorni prima della chiusura dell’anno scolastico). Arrivato al capolinea l’autista avrebbe approfittato dell’occasione palpeggiando la ragazzina e impedendole di scendere dal mezzo. Trovandosi in mezzo alla strada e per non destare ulteriori sospetti l’autista avrebbe lasciato scendere la bambina dopo poco.

Un episodio che avrebbe turbato molto la minore che una volta tornata a casa avrebbe subito raccontato tutto ai genitori e poi ai carabinieri. Le indagini erano subito scattate e avevano portato all’individuazione dell’autista e la contestazione dell’accusa di violenza sessuale su minore. La famiglia della minore si costituita parte civile tramite gli avvocati Antonio Cozza e Nicodemo Gentile.

L’uomo, difeso dagli avvocati Maria Chiara De Pascalis e Sara Pasqui, è accusato di aver fatto violenza sulla minore «facendo forza della sua autorità, approfittando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica» della ragazza. Tra gli elementi probatori anche la registrazione di una telefonata nel corso della quale l’uomo avrebbe detto alla minore: «se fossi più grande ti farei vedere ... ti darei un bacio».

Secondo la procura perugina l’uomo avrebbe posto in essere, forse perché invaghito della ragazzina, anche «appostamenti vicino all’abitazione e promesse di qualsiasi genere».

Il procedimento è iniziato nel 2015 e si è prolungato fino ad oggi tra udienze e rinvii. Adesso, a causa della modifica nella composizione del collegio giudicante, è ripreso dall’inizio, con l’audizione di testimoni già sentiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale.