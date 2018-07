Un viaggio da incubo: 20enne molestata dall'autista dell'autobus per ore e ore

Un viaggio da Catania e Perugia su un autobus di linea e una giovane, all'epoca dei 20enne, importunata e molestata da un autista. E' quanto contesta la procura del capoluogo all'imputato di circa 50 anni, raggiunto da un decreto di citazione a giudizio e ora a processo con l'accusa di aver molestato la passeggera in vari momenti del tragitto sull'autobus.

In particolare, è questa la ricostruzione accusatoria, l'imputato, nelle occasioni in cui era sostituito alla guida da un collega, si sarebbe avvicinato alla giovane collocandosi nella poltrona dietro ed infilando le mani tra i due sedili per avere un contatto con lei, che nel frattempo si sarebbe spostata per evitare quel tocco inopportuno.

L'autista però - sostiene l'accusa - nel corso di una sosta sarebbe tornato alla carica proponendole più di una volta un caffè insieme e ottendendo come risposta un rifiuto da parte della 20enne. Nel cuore della notte le si sarebbe ancora avvicinato tanto da farla svegliare di soprassalto mentre con una mano le accarezzava i capelli e con l'altra la schiena.

La giovane avrebbe a quel punto intimato l'uomo di smetterla mentre quest'ultimo - come riportato nel capo d'imputazione - l'avrebbe invitata ad abbassare il sedile. I fatti contestati all'imputato risalgono al 2013; la giovane nel frattempo si è costituta parte civile con l'avvocato Giovanni Bellini mentre l'imputato (residente fuori regione) è difeso dall'avvocato Simone Costanzi. Questa mattina, su richiesta della procura, il giudice Cataldo ha ritrasmesso gli atti al pm per la riqualificazione dell'ipotesi di reato a molestia di natura sessuale.