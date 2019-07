Molesta a casa e sul lavoro la ex fidanzata nonostante il divieto di avvicinamento del questore, arrestato

Un cittadino albanese è stato arrestato dal personale della Divisione Anticrimine della Questura di Perugia, in esecuzione dell’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, con la quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere quale aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Tale misura si è resa necessaria in quanto, l’uomo aveva posto in essere azioni persecutorie nei confronti della ex compagna, di nazionalità italiana, costringendola a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita.

Nonostante l’emissione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, l’uomo ha più volte violato tale ordine avvicinandosi ripetutamente all’abitazione, soprattutto in orari notturni, ed al luogo di lavoro della persona offesa.

Non soddisfatto l’uomo ha raggiunto, avvicinandosi, la ragazza all’interno di un distributore, cercando di parlarle. La vittima si è rivolta quindi ai poliziotti dell’Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili della locale Questura, con cui aveva, ormai da tempo, stabilito un rapporto di fiducia, narrando gli ultimi accadimenti.

Di quanto appreso è stato immediatamente informato il pubblico ministero, titolare delle indagini, che ha richiesto al giudice per le indagini preliminari l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.