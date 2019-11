Botte al compagno infedele e comportamenti molesti, nei guai ex vendicativa

Tradisce la compagna e lei lo picchia e lo perseguita fino alla denuncia che la porta davanti al giudice di pace di Perugia per lesioni e, appunto, molestie.

La donna, difesa dall’avvocato Federica Margutti, è accusata di aver picchiato il compagno allorquando aveva scoperto che si vedeva con un’altra. Al culmine di una lite lo avrebbe colpito con schiaffi e calci per il tradimento consumato.

Secondo la querela sporta dall’uomo, però, la ormai ex compagna non si sarebbe limitata alle percosse, ma avrebbe iniziato seguirlo in ogni luogo, a spiarne le mosse. In una occasione l’uomo avrebbe trovato anche l’auto rigata e nei pressi avrebbe visto la ex. Le molestie, inoltre, sarebbero attestate dalle centinaia di telefonate e messaggi ricevute nel tempo.

Adesso il caso è finito davanti al giudice di pace di Perugia. L'uomo si è costituito parte civile tramite l'avvocato Massimo Rolla.