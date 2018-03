"Ho investito pedoni con l'auto", il macabro 'scherzo' finisce con una denuncia: mitomane perugino nei guai

Chiamava per avvertire di aver investito dei pedoni con la propria auto, segnalando incidenti in realtà mai avvenuti. E così un uomo originario della provincia di Perugia è stato denunciato per procurato allarme dai carabinieri di Reggio Emilia che sono riusciti ad "incastrare" il mitomane. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l'uomo telefonava con il proprio numero di cellulare a una multiutily della città raccontando di aver investito un passante, ma senza fornire luogo dell'incidente o altri particolati utili. Ma sarebbero state varie le telefonate, tanto da attivare gli accertamenti necessari per riuscire a risalire al "mitomane".