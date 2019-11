Ricerche sul monte Serrasanta a Gualdo Tadino, trovato il corpo del 40nne

Questa mattina le squadre dei soccorritori impegnate sulla montagna gualdese hanno ritrovato il corpo senza vita di Mirko Tini, il 40enne scomparso dal primo pomeriggio di mercoledì scorso. Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, appresa la notizia dai soccorritori ha così scritto sui social: "Abbiamo fatto di tutto purtroppo non è bastato".

Tantissimi i volontari - conoscitori della montagna locale - che si sono messi a disposizione giorno e notte per aiutare la task-force ufficiale nella speranza di ritrovare ancora in vita Mirko Tini, classe 1981, padre di due bambini. Ma le speranze - sia con il passare delle ore che l'acquisizione di nuovi elementi da parte dei ricercatori e istituzioni relativi al giovane - sono subito apparse pochissime e all'alba di oggi sono risultate nulle.

AGGIORNAMENTO - ORE 10.28 - Le notizie ufficiali, raccolte dalla centrale operativa dei Vigili del Fuoco e dagli uomini e donne del Soccorso Alpino, indicano il ritrovamento del corpo intorno alle 8 di questa mattina. Confermato il fatto che si trovava in un boschetto in prossimità dell'auto che era stata individuata nella prima serata di mercoledì scorso. Indagano i Carabinieri ed è stato chiamato il medico legale per accertare le cause di morte. Tutti gli elementi raccolti sul campo indicano, però, un atto volontario.