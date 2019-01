Minorenni sole e in difficoltà sul treno, "salvate" dalla Polfer

Super lavoro per gli agenti della Polizia ferroviaria di Foligno, impegnati a soccorrere due adolescenti in preda a difficoltà familiari o semplice confusione: la prima ha litigato con la madre e ha fatto perdere le proprie tracce per tutto il giorno; la seconda ha sbagliato treno per tornare a casa. Entrambe sono state ritrovate e aiutate alla Polizia.

Una giovane, dopo aver trascorso una giornata insieme ad un’amica, ha sbagliato a prendere il treno di ritorno e si è ritrovata nello scalo folignate in difficoltà. I poliziotti hanno subito notato la ragazza e le hanno fornito assistenza. La minore si era smarrita e non sapeva come contattare i genitori per tornare a casa. Gli agenti dopo una serie di accertamenti hanno rintracciato la famiglia e riaffidato la ragazza ai genitori.

La seconda giovane, all’insaputa dei genitori, si è allontanata da casa dopo aver litigato con la mamma, senza dire nulla. Il personale a bordo treno della tratta Perugia-Foligno, insospettito dall’atteggiamento della minore che nel frattempo era salita sul convoglio, la segnalava alla Polfer.

I poliziotti, una volta rintracciata la ragazza e compresa la sua situazione di disagio, dopo una serie di verifiche ed accertamenti riuscivano a rintracciare i genitori della minore, riaffidandola ai propri familiari.

In entrambi i casi, la collaborazione e la sinergia con il personale presente a bordo treno, ha consentito ai poliziotti della Polfer folignate, di rintracciare e affidare le minori ai propri cari, i quali, dopo attimi di apprensione, le hanno potute riabbracciare.