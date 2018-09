Si allontana da casa con l'amichetta, attimi di angoscia: ritrovate grazie all'intuito di un papà "detective"

Si era allontanata da casa insieme a una amica. Attimi di paura per la famiglia di una giovanissima, che con l'amica del cuore era salita bordo di un treno per andare a fare una gita nella Capitale, ma all’insaputa dei genitori. E’ stato il papà di una delle minori ad accorgersi subito dell’allontanamento della figlia, e pensando che si fosse diretta da qualche parte in treno, ha fatto scattare l’allarme alla polizia ferroviaria.

Una intuizione che si è rivelata fondata: iniziate subito le ricerche, la Polizia ferroviaria di Foligno, in sinergia con il personale di bordo, in meno di un’ora è riuscita a rintracciare le due ragazze di 14 e 15 anni. Una volta trovate, sono state riconsegnate alle rispettive famiglie, nel frattempo giunte a Foligno.