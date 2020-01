Bambina di 12 anni all'ospedale per mal di pancia, ma è incinta

Una bambina di 12 anni si è presentata in ospedale per un forte mal di pancia. Era accompagnata dal fratello maggiore. I medici l'hanno sotttoposta ad una ecografia e hanno scoperto che è incinta.

La notizia, come riportano i quotidiani locali, riguarda una bambina appartenente alla comunità Rom e arrivata in Italia soltanto da una settimana, ospite dalla famiglia degli zii che vivono a Perugia e affidata al fratello maggiorenne (la madre delle piccola è rimasta in Romania). Il sostituto procuratore Flaminio Monteleone ha deciso l’affidamento temporaneo della ragazzina ai medici dell’ospedale.

Secondo quanto si è appreso la dodicenne si è presentata al Santa Maria della Misericordia nella mattina di sabato con forti dolori addominali. Dagli esami i medici hanno subito capito che si trattava di una gravidanza e hanno avvertito forze dell'ordine e magistratura.

La ragazzina avrebbe negato, in un primo momento, di aver mai avuto rapporti intimi e sessuali. Poi ha ammesso l'esistenza di un fidanzatino di 14 anni. Le indagini della Procura minorile proseguono, anche per accertare eventuali violenze.