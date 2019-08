Conto alla rovescia per la riapertura del minimetrò: la data e gli orari ufficiali

Dopo la classica pausa estiva, per manutenzione, il minimetrò torna in servizio: verrà riaperto al pubblico lunedì 19 agosto con l’orario dei giorni feriali 7.00 – 21.05 (ultima corsa). La società ha spiegato che l'impianto e le navette sono pienamente funzionanti con tanto di via libera dalle istituzioni: "A seguito del completamento dell'attività di manutenzione programmata, visite e prove periodiche previste dalle normative vigenti, effettuata anche alla presenza dei rappresentanti del Ministero dei Trasporti e della Provincia di Perugia".

