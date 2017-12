Cambiare il minimetrò: da "brucomela" a percorso pedonale e culturale, il confronto con New York

A pochi minuti dall’uscita del secondo servizio sulla “riconversione” del Minimetro (così come ipotizzata da Monella) fioccano spunti e contatti privati e sui social. Posizioni a sostegno dell’idea che, per il momento, resta tale, ma non è priva d’interesse.

Riprendendo il discorso, il lettore Franco Giampaoli, ci invia un link che fornisce corpo e concretezza all’informazione suggerita. Esiste, ed è attivo, negli Usa, un esempio simile a quello prospettato da Monella: si chiama High Line, conta molti “Friend” (amici, sostenitori) ed è perfettamente funzionante.

In questa linea dismessa si svolgono mercati di fiori e piante, esposizioni d’arte, attività commerciali (una specie di “sbaracco permanente”, dice Giampaoli), food and drink e quant’altro. Vi si tengono, inoltre, eventi culturali, familiari, giovanili, spettacoli di varia natura. Supportati anche tramite appoggi, sostegni, donazioni, collaborazioni di vario genere. Il parco è sostenuto dagli “amici”, d’intesa col Dipartimento Parks & Recreation della città di New York. Insomma: tutt’altro che una stramberia o una fantasticheria da visionari.

Andate al link (http://www.thehighline.org/) e ve ne renderete conto. Per chi voglia vederne decine di immagini, si consiglia di digitare su Google “high line New York”. Vedere per credere.