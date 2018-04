Il Minimetrò si fa bello di notte in vista dell'estate e allunga le corse per venire in centro senza auto

Buone notizie per i cittadini che, soprattutto in vista della bella stagione, decidono di trscorrere le serate in centro storico a Perugia, senza per questo doversi preoccupare del parcheggio. E' notizia dell'ultima ora infatti che il Minimetrò allungherà le sue corse notturne per i mesi estivi, già a partire da maggio. Gli orari e i dettagli non sono stati ancora svelati, quello che è certo è che c'è già una data in cui partirà la corsa notturna: è sabato 19 maggio.

Dalle prime informazioni, il prolungamento degli orari notturni del Minimetrò sarà attivo nei mesi di maggio, giugno e luglio. Mese questo, che tra l'altro coincide con uno dei massimi festival dell'Umbria. E visti anche alcuni dei nomi di punta del cartellone 2018 targato Umbria Jazz, di sicuro rapprensenterà un 'ottima occasione per venire in centro senza preoccuparsi di dove parcheggiare l'auto. I dettagli del prolungamento dell'orario saranno resi noti nei prossimi giorni dall'assessore alla Mobilità del Comune di Perugia, Cristiana Casaioli e dall’amministratore unico della società Minimetrò Sandro Paiano.