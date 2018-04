Goditi più a lungo le notti del centro storico: corse speciali del Minimetrò, tutti gli orari estivi

Il Minimetrò prolunga l'orario..di notte. Corse notturne in vista della bella stagione, quelle presentate questa mattina in conferenza stampa dall'assessore Cristiana Casaioli e dall'amministratore unico della società Minimetrò, Sandro Paiano. Le corse speciali saranno attive già dal mese di maggio. Una bella iniziativa, in vista della stagione estiva, per tutti i cittadini che decideranno di venire in centro storico senza auto. La prima corsa nottuna (che andrà avanti per tutti i sabati, fino a luglio) partirà sabato 19 maggio: l'orario sarà prolungato fino alle 1.45, per poi proseguire sabato 29.

Anche in vista dei due principali eventi estivi che animeranno le giornate del centro storico, ci saranno corse speciali. Dall'8 al 10 giugno prenderà il via la terza edizione del Palio di Perugia, e così - domenica 10 giugno - l'ultima corsa del Minimetrò sarà prolungata fino a 00.15. A luglio invece, in occasione dello storico festival di Umbria Jazz in programma nel centro storico perugino dal 13 al 22, tutte le sere l'orario del Minimetrò sarà prolungato fino alle ore 1.45.

“Dopo la sperimentazione del prolungamento d’orario dello scorso anno -ha sottolineato l’assessore alla Mobilità del Comune di Perugia Cristiana Casaioli - abbiamo deciso di proseguire con questa ulteriore sperimentazione per arrivare poi a rendere questo orario estivo più lungo uno standard del servizio pubblico, all’interno del Pums. Abbiamo deciso di investirci ancora -ha proseguito Casaioli- con risorse condivise tra amministrazione comunale (30mila euro) e Minimetrò proprio per favorire un cambio di passo dell’utenza, venendo incontro all’esigenza di vivere la città anche la notte, per esempio da parte degli studenti. Già l’anno scorso, infatti, abbiamo visto, che i loro abbonamenti sono tra i più validati nell’orario considerato.”

“L’anno scorso abbiamo avuto circa 8mila valutazioni in 31 giorni di prolungamento dell’orario -ha detto l’amministratore unico di Minimetrò Sandro Paiano- risultati incorag-gianti, ma non economicamente in grado di sostenersi. Per questo abbiamo deciso di inve-stirci nuovamente, per far si che l’uso del Minimetrò diventi sempre più frequente. La società -ha proseguito l’amministratore unico- è attento alle esigenze dei cittadini, sia in termini di costi che di orari.”