Minimetrò, biglietto speciale per i fine settimana: ecco "Giornaliero Up", tutti i dettagli

Una nuova promozione approda a Perugia. Per tutti i fine settimana dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, la Minimetrò Spa ha avviato la promozione “Speciale giornaliero up” per rilanciare l'utilizzo del minimetrò e favorire l'accesso all'acropoli.



Il biglietto speciale, come funziona - Il biglietto, al costo di 3,50 euro, sarà utilizzabile da un adulto e da un bambino sotto i 12 anni (fino ad un massimo di un minore per ciascun adulto). Il biglietto vale 24 ore dalla prima convalida. La promozione termina sabato 31 marzo.

