Mobilità a Perugia, minimetrò riapre mentre slittano i lavori alle scale mobili del Pellini

Il minimetrò riapre, le scale mobili del Pellini chiuderanno invece per lavori ma non dal 19 agosto come era ipotizzato ma nei prossimi giorni. La metropolitana di superficie ha riaperto stamati val pubblico dalla con l’orario dei giorni feriali 7.00 – 21.05 (ultima corsa), dopo il completamento dell'attività di manutenzione programmata, mentre slitta al 26 agosto prossimo - comunicazione ufficiale del Comune di Perugia - la chiusura dell’impianto di scale mobili, che collega viale Pellini a via dei Priori. Lo slittamento di una settimana si è reso necessario al fine di completare la messa in sicurezza del percorso della scala fissa.