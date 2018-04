Una mini olimpiade per i malati di Parkinson e i familiari: 800 persone a Pian di Massiano

Una giornata di sport interamente dedicata alle persone affetta dalla malattia di Parkinson. Una maratona di 8 km , una passeggiata nel verde di Pian di Massiano e una corsa in mountain bike è stata programmata per il 25 Aprile dalla Associazione Unione Parkinsoniani Perugia. E’ stato individuato uno spazio anche per le attività ludiche dei ragazzi delle scuole elementari e gli amici a quattro zampe. “Il nostro obbiettivo- dice Elisa Marcaccioli responsabile della organizzazione dell’evento, che questa mattina ha presentato il programma alla direzione generale del S. Maria della Misericordia - è quello di ribadire che l’attività sportiva, a qualsiasi età, è propedeutica per contenere i sintomi motori e non della malattia. Anche quest’anno abbiamo ricevuto più di 800 adesioni, alle discipline sportive aderiscono sia pazienti, cui è stata già diagnosticata la malattia che familiari ed amici. Chi è affetto da parkinson non deve mai sentirsi isolato, messo da parte”.

L’associazione che organizza la mini olimpiade sportiva, da anni collabora con la struttura complessa di Neurologia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, rafforzando il binomio terapia farmacologica e attività fisica e di riabilitazione.

“In Italia non esistono dati epidemiologici certi sul numero di persone affette da Parkinson – sottolinea Elisa Marcaccioli- , si oscilla tra i 230 mila indicati dalle linee guida ministeriali (Gennaio 2015) ai 600 mila malati comunicati dallo stesso Ministero della salute al Comitato italiano Associazioni Parkinson nel luglio del 2017. Nonostante queste divergenze, si stima che in Umbria i pazienti siano 5 mila, presi in carico dalle strutture sanitarie, che laddove è possibile si avvalgono della nostra collaborazione di sostegno a malati e famiglie”.