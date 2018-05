Donna aggredita dall'ex con una siringa: "Sono malato di Hiv", 34enne arrestato dai carabinieri

Terrore per una donna, aggredita a Perugia fuori dal suo ufficio dall'ex marito con una siringa, che le ha fatto credere di averla infettata con il virus dell'Hiv. Lui, un sudamericano di 34 anni con problemi di tossicodipendenza, è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato con l'accusa di stalking e e lesioni personali. Il gip Valerio D'Andria, al termine dell'udienza di convalida, ha disposto per l'uomo la misura degli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico. L'uomo - difeso dall'avvocato Sylvia Piazzoli - non sarebbe nuovo a casi di maltrattamenti nei confronti della donna - ma lui si è difeso spiegando anche di non aver nessuna malattia infettiva e ammettendo il folle gesto.Intanto il pm ha chiesto di disporsi una perizia infettivologica nei confronti della donna.