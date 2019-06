"Prima o poi sparerò a te e ai tuoi figli": contesta la multa e minaccia di morte vigile urbano

Un costruttore edile di 75 anni perugino è stato condannato a tre mesi di carcere - pena sospesa - e al pagamento delle spese di processo e al risarcimento della vittima che si è costituita parte civile. L'uomo - come riporta il Corriere dell'Umbria - aveva pesantemente minacciato un vigile urbano in due occasioni differenti dopo che aveva subito una multa per smaltimento irregolare di rifiuti. Un provvedimenti che è stato fortemente contestato dal 75enne perchè lo smaltimento lo avrebbe fatto un suo dipendente ma il verbale era stato inviato a lui in quanto rappresentante dell'azienda.

"Prima o poi sparerò a te e ai tuoi figli": lo ha detto al telefono e lo ha ribadito poche ore dopo recandosi al comando dei Vigili Urbani di Perugia. Due i testimoni che hanno ascoltato tutto e testimoniato durante il processo. La sentessa è stata emessa dal magistrato Alessandra Grimaccia. La parte lesa è difesa dall'avvocato Fabrizio Fagioli.