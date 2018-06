Attimi di terrore in Comune, donna tira fuori un'ascia e minaccia i dipendenti: bloccata dai carabinieri

Attimi di paura all'interno degli uffici comunali di Citerna. Una donna, armata di ascia, ha dato in escandescenza, per poi imprecare contro gli addetti e il personale presente. I contorni della vicenda sono ora al vaglio dei militari dell'Arma e la donna è stata bloccata grazie alla prontezza dei carabinieri e dei vigili urbani. La notizia è stata riportata dall'edizione di oggi de Il Messaggero Umbria.

Sconosciute, al momento, anche le cause alla base del folle gesto. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano, la donna sarebbe entrata in Comune per chiedere informazioni all'ufficio dei servizi sociali, senza lasciar presagire cosa sarebbe accaduto da lì a poco. Paura e sconcerto, ma fortuntamente nessuno si è fatto male e la donna è stata condotta in Caserma dai carabinieri per far luce sulle motivazioni che l'hanno spinta a minacciare i dipendenti con l'ascia. Per lei è scattata anche una denuncia.