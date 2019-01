Minaccia la ex con arco e frecce: "Ho una buona mira, stai attenta"

Arco e frecce per minacciare la ex fidanzata. È accaduto a Todi, come riporta l’edizione odierna del Corriere dell’Umbria, protagonista un 54enne di Terni denunciato dai carabinieri per minacce aggravate.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo si sarebbe recato sotto l’abitazione della ex fidanzata a Gualdo Cattaneo, armato di arco e frecce. Quando la donna si è affacciata alla finestra lui l’avrebbe avvertita di aver una buona mira e che avrebbe usato l’arma contro di lei. La donna si è chiusa in casa e ha chiamato i carabinieri.

L’uomo è stato identificato e denunciato per minaccia aggravata.