In viaggio senza biglietto, minacce e pietre contro il capotreno

Non aveva il biglietto e al capotreno che lo ha fatto scendere ha risposto con insulti, minacce e qualche sassata. Prima di darsi alla fuga. Dopo 6 giorni, l'uomo, un 30enne marocchino, è stato rintracciato dagli agenti della Polfer di Foligno e denunciato.

L'uomo era a bordo di un regionale Ancona-Foligno, quando ha alla richiesta di biglietto e quindi documenti ha reagito in maniera aggressiva e presto violenta, finendo per scagliare contro il ferroviere alcuni sassi raccolti dalla massicciata dei binari. E' stato denunciato per violenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità ed attentato alla sicurezza dei trasporti.