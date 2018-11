"Non ci metto niente a comprare una bottiglia di acido": il calvario di una donna terrorizzata dall'ex

Minacce pesanti, in una occasione con tanto di coltello, quelle ricevute da parte del suo ormai ex compagno di vita. Sono storie quotidiane di chi non si arrende alla fine di una relazione, a chi si abbandona alla cieca gelosia a chi " o mia, o di nessun altro". E' il calvario vissuto da una perugina, vittima, secondo la procura che ha chiuso le indagini a carico dell'ex compagno , di ripetute minacce di morte.

Durante una discussione sulla fine della loro relazione, l'indagato le avrebbe paventato la possibilità di ucciderla se l'avesse vista con qualcun altro. In un altro episodio risalente all'estate scorsa, mentre la donna gli manifestava la sua intenzione di lasciarlo, in preda alla rabbia l'avrebbe minacciata di sfregiarla: "Vedi quello che succede alle donne che lasciano, io non ci metto niente a comprare una bottiglia di acido... così quando ti ho ridotto in quel modo vedrai che non ti vuole nessun altro".

Parole pesanti come macigni, tanto da spingere la donna a denunciare. Ma l'ex compagno, un 40enne residente nel perugino, oltre che di minacce aggravate dovrà rispondere anche di averla diffamata con post pubblicato via social. La parte offesa è rappresentata dall'avvocato Antonio D'Acunto, l'indagato invece dall'avvocato Simone Costanzi.