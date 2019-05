L'incubo in casa: minacce di morte e botte per avere i soldi per la cocaina. Arrestato 46enne perugino

L'ultima volta l'ha massacrata di botte, procurandole lesioni e fratture varie. Oltre 20 giorni di prognosi. A quel punto la donna ha deciso di denunciare alla polizia il suo compagno. Sempre più violento e minaccioso, arrivato a picchiarla per avere i soldi per comprare droga in un tunnel di vessazioni e minacce di morte che si protraeva da tempo e che, è stato poi accertato dagli uomini della squadra mobile di Perugia, aveva come vittima anche il padre del presunto responsabile, un 46enne perugino, conosciuto come tossicodipendente e in passato nei guai anche per spaccio.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, le violenze e i tentativi di spillare denaro venivano ripetuti da tempo nei confronti dei due congiunti con un solo scopo, quello di poter comprare cocaina.

Su richiesta della Procura della Repubblica di Perugia, il Gip ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione.