A Milano c'è l'associazione di un gruppo di perugini innamorati dell'Umbria: ecco l'idea

I ragazzi perugini e umbri sono attivi a Milano con l’associazione UmbriaMi (che sta per ‘Umbri a Milano’, ma anche per ‘Ami l’Umbria’) e organizzano eventi di cultura e socialità. Scopo del dinamico gruppo è quello di aggregare gli “Umbria Lovers” e di creare un ponte culturale e sociale tra la realtà milanese e il cuore verde d’Italia.

L’ultima pensata si chiama ‘UmbriaMi BeerFest’, e mette sotto i riflettori l’Umbria e i suoi prodotti gastronomici di qualità. La serata, che si svolgerà mercoledì 11 aprile, proporrà un aperitivo-degustazione presso PreTesto, il primo bistrot&bottega 100% umbro a Milano, in compagnia di esperti di birra artigianale che faranno scoprire agli ospiti questo magico mondo dal passato prestigioso. Non può mancare all’appello Birra Perugia, premiato birrificio artigianale umbro.

L’idea di questa serata si ispira anche alla storia della Fabbrica ‘Birra Perugia’ che fu fondata nel lontano 1875 ad opera di Ferdinando Sanvico, arrivato a Perugia proprio dalla Lombardia per far fortuna. Questo per il bere. Sul versante mangereccio ci si orienta invece sulla Torta al testo, elemento tradizionale della cucina povera contadina. L’evento – proprio per consentire un’ampia partecipazione – si dipanerà dalle 19 alle 23, presso il Bistrot PreTesto (foto), situato in Viale Montenero (angolo via Fratelli Campi) a Milano. Durante la serata, gli esperti, ospiti di UmbriaMi, racconteranno al pubblico i segreti delle birre artigianali.

Nell’occasione, sarà presentato anche il nuovo consiglio direttivo dell’Associazione, composto da Filippo Piervittori (presidente), Sebastiano De Poi, Giulio Grandi, Enrico Valocchia, Francesco Sapia, Filippo Fagioli, Letizia Granieri, Maddalena Sanesi e sarà aperta ufficialmente la campagna associativa 2018 ad UmbriaMi per tutti coloro che vorranno aderire all’associazione e partecipare agli eventi culturali e ludici promossi a Milano nel corso dell’anno.