Migliorano le condizioni del 71enne colpito con un pugno per una partita di carte

Il quadro clinico del paziente di 71 anni ricoverato in Neurochirurgia al Santa Maria della Misericordia di Perugia, dopo essere stato colpito da un pugno al volto al culmine di una lite per una partita a carte, essere caduto e aver battuto la testa, è in leggero miglioramento. I carabinieri hanno arrestato un 47enne di Città di Castello: ora è rinchiuso nel carcere di Capanne.

I medici che lo hanno in cura stanno monitorando i parametri e hanno rilevato che le terapia sta avendo efficacia.

Domani verrà effettuata una nuova Tac, come riferisce la dottoressa Nunzia Cenci tramite l’ufficio stampa dell’Azienda ospedaliera di Perugia, che dovrebbe confermare l’ulteriore restringimento dell’emorragia cerebrale.