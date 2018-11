Tragico incidente, muore motociclista: alla guida dell'auto il cantante umbro Michele Bravi

Un tragico incidente quello accaduto a Milano, in via Chinotto, dove una motociclista di 60 anni ha perso la vita. Alla guida di una Bmw del car sharing Drive Now, c'era il noto cantante originario di Città di Castello, Michele Bravi, già vincitore di una delle passate edizioni del talent X Factor e conosciuto al grande pubblico grazie anche alla partecipazione a Sanremo.

Una tragedia su cui ora stanno cercando di far luce le forze dell'ordine; il cantante - come spiega MilanoToday - in relazione all'accaduto ha deciso di sospendere i suoi impegni artistici di questi giorni. Il cantante si sarebbe dovuto infatti esibire sia a Milano che a Roma.

Secondo una prima ricostruzione, la moto condotta dalla 60enne e l'auto guidata da Bravi si sono scontrati proprio mentre quest'ultimo stava facendo manovra. Scattati subito i soccorsi, sul posto si è precipitato il personale medico sanitario che ha provato a rianimare la donna prima e durante il trasporto all'ospedale di San Carlo, ma per lei non c'è stato nulla da fare.