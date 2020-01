Mezzo della Gesenu in fiamme sul Raccordo tra le gallerie di Prepo e San Faustino

Un mezzo pesante della Gesenu sta bruciando tra le gallerie di Prepo e di San Faustino, sul Raccordo Perugia-Bettolle in direzione nord.

Sul posto stanno intervenendo Vigili del fuoco con due squadre della centrale e un'altra squadra con autogru per la rimozione del mezzo. Impeganta anche una pattuglia della Polizia stradale per gestire il traffico condizionato da code e rallentamenti.

A prendere fuoco un mezzo della Gesenu, una macchina spazzatrice.

Aggiornamento - "Sul raccordo Perugia-Bettolle - spiega una nota dell'Anas - è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Bettolle/Firenze nel tratto compreso tra gli svincoli di Prepo e San Faustino, a Perugia, a causa di un veicolo incendiato. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Prepo". E ancora :"I Vigili del Fuoco hanno già provveduto a spegnere l’incendio. Il personale Anas è intervenuto sul posto per le operazioni di bonifica del piano viabile, interessato dallo sversamento di olio, al fine di ripristinare la transitabilità in piena sicurezza nel più breve tempo possibile".

