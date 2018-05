Meteo, le previsioni in Umbria: ancora maltempo, giorni di temporali e piogge

Ancora maltempo. Ecco le previsioni per i prossimi giorni redatte dal sito specializzato Umbria Meteo: "Sull’Umbria nelle prossime ore sono attese molte nubi e piogge sparse, spesso a carattere di rovescio ed in qualche caso anche temporali, temperature basse, inferiori alle medie del periodo, addirittura sui monti Sibillini potrebbe nevicare fin sui 1700 metri di quota. Miglioramento in serata con schiarite e rasserenamenti".



Le giornate di domani mercoledì 16 e dopodomani giovedì 17 maggio "inizieranno con poche nubi e sole, al massimo qualche nebbia a limitare il soleggiamento, poi però già nel corso della mattinata nubi in aumento con rovesci sparsi e locali temporali tra la tarda mattinata ed il pomeriggio, migliora in serata. Temperature in moderato aumento, venti deboli sud occidentali con qualche locale rinforzo".



Venerdì 18 e sabato 19 maggio "sarà invece il sole a prevalere sulle nubi, anche se nel pomeriggio saranno comunque da mettere in conto isolati rovesci o temporali, quasi esclusivamente in Appennino e nel sud della regione. Temperature in aumento fin su valori gradevoli, poco superiori alle medie del periodo, venti deboli orientali".