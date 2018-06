Previsioni Meteo in Umbria, arriva l'estate: temperature in aumento

Finalmente estate? Forse, intanto la depressione che in questi giorni ha generato acquazzoni e piogge in Umbria inizia a defilarsi e si allunga verso la Grecia. Secondo il sito 3b Meteo si avrà nella giornata odierna un progressivo aumento della pressione atmosferica, a partire dai quadranti occidentali; nel pomeriggio si avranno locali addensamenti nuvolosi con rischio di limitati fenomeni piovosi nelle zone interne meridionali della regione, progressivamente in rasserenamento nella serata e nella nottata. Venti deboli o moderati di Grecale su Umbria, temperature comprese tra 15 e 25 gradi.

Domenica 17 lieve aumento delle temperature nei valori minimi e massimi (16-27 gradi) e generale aumento del soleggiamento, anche se non si potranno escludere fenomeni isolati nel ternano e medio-bassa Valnerina nel pomeriggio. In serata tempo e venti moderati in prevalenza da NE su aree interne.

Lunedì 18 ulteriore rinforzo dell'alta pressione delle Azzorre, tempo soleggiato ed estivo con locali ed isolati annuvolamenti nel pomeriggio che non dovrebbero portare fenomeni. Temperature in lieve aumento nei minimi, massime invece in deciso aumento con punte fino a 30°C nel ternano, più ventilato il perugino. Venti deboli o moderati da NE.

La prima parte della settimana mostrerà tempo estivo e stabile, con diffuso soleggiamento e temperature in lieve e progressivo aumento, specie nei valori che raggiungeranno nella giornata di mercoledì i 30 gradi nel perugino ed i 33 gradi nel ternano. Venti deboli o moderati generalmente dai quadranti occidentali.

Secondo gli esperti nell'ultima decade di Giugno l'alta pressione dell’anticiclone delle Azzorre dovrebbe regalare prevalente stabilità atmosferica, sereno e temperature estive di qualche punto sopra le medie stagionali.