Meteo, le previsioni della Protezione Civile dell'Umbria: "Temperature fino a -16 gradi"

Allerta meteo arancione e ancora gelo e neve. Ecco le previsioni della Protezione Civile dell’Umbria, stilate dal centro funzionale regionale. Per la giornata di martedì 27 febbraio “nuvolosità variabile in Appennino con residue, deboli, nevicate. Parzialmente nuvoloso sul resto della regione con tendenza a rasserenamento in serata. Venti deboli o moderati di Grecale in attenuazione dalla sera. Temperature stazionarie su valori ben al di sotto delle medie stagionali. Molto freddo, soprattutto in montagna dove i valori massimi oscilleranno intorno ai -10/-12 °C a 1500 metri di quota. In pianura massime prossime o inferiori allo zero”.

Mercoledì 28 febbraio “cielo inizialmente sereno, ma con tendenza a rapido aumento della nuvolosità già in mattinata a partire dai settori occidentali e meridionali. Cielo ovunque nuvoloso o molto nuvoloso nel pomeriggio. Venti deboli orientali. Temperature minime in ulteriore, sensibile, diminuzione con valori prossimi ai -10 °C in pianura, inferiori (fino a -15/-16 °C) nelle valli appenniniche. Massime in aumento, intorno ai 2-3 °C in pianura”.

Giovedì primo marzo “cielo molto nuvoloso. Nottetempo e nella prima parte della mattinata precipitazioni sparse a prevalente carattere nevoso. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio probabile trasformazione della neve in pioggia a partire dalle zone meridionali. In serata pioggia prevalente, salvo possibili nevicate fino a bassa quota al confine con le alte Marche. Non esclusi episodi di pioggia congelantesi nelle valli appenniniche. Venti deboli da nord est. Temperature in sensibile aumento, in particolare nella seconda parte della giornata”.