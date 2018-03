Meteo, le previsioni della Protezione Civile dell'Umbria per i prossimi giorni

Un giorno di tregua, poi ancora piogge in Umbria. Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni redatte dalla Protezione Civile dell’Umbria che per oggi e domani, martedì 13 marzo, ha emesso una allerta meteo "gialla" per l'Umbria.

Martedì 13 marzo “cielo tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso con possibilità di rovesci sparsi nel corso del pomeriggio. Venti deboli sud occidentali e temperature stazionarie”.

Mercoledì 14 marzo “cielo parzialmente nuvoloso in Umbria. Venti deboli occidentali e temperature in aumento, con punte fino a 15 gradi”. Tra giovedì 15 marzo e venerdì 16 marzo “è atteso un nuovo peggioramento sull’Umbria”.

Secondo l’aggiornamento su Facebook di Umbria Meteo “da stasera tendenza a miglioramento. Domani martedì 13 marzo nuvolosità irregolare ma scarso rischio precipitazioni, mercoledì 14 marzo invece sarà la giornata più soleggiata della settimana. Temperature in lieve calo nelel prossime ore, in aumento mercoledì 14 marzo”.