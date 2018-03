Meteo, le previsioni in Umbria: "La primavera si fa sentire, temperature in aumento"

La primavera è arrivata. Le previsioni per i prossimi giorni redatte dal sito specializzato Umbria Meteo. Sull’Umbria "le due giornate maggiormente soleggiate saranno quella odierna e quella di mercoledì 28 marzo con aumento soprattutto delle temperature massime, mentre martedì 27 e soprattutto giovedì 28 marzo avremo maggiore presenza di nubi e qualche locale pioggia, anche a carattere di rovescio, soprattutto durante le ore pomeridiane, temperature minime in aumento. La neve domani martedì 27 marzo potrà cadere fin sui 1200/1400 metri, poi a quote più elevate. Venti settentrionali fino a domani martedì 27 marzo, in attenuazione, poi sud occidentali, in lenta intensificazione".



Venerdì 29 marzo "molte nubi per l’intera giornata ma con possibili isolati piovaschi, temperature minime in ulteriore aumento, venti da deboli a moderati meridionali".

Sabato 30 marzo "probabile transito di una perturbazione nord atlantica con molte nubi, piogge e temperature in calo. Domenica 1° aprile e lunedì 2 aprile, Pasqua e lunedì dell’Angelo (Pasquetta), probabilmente saranno due giornate caratterizzate da prevalenza di sole e temperature in aumento fin su valori superiori alle medie del periodo. Comunque sia per la giornata di Pasqua servono ancora ulteriori dati per confermate definitivamente questa tendenza".