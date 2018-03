Meteo, le previsioni in Umbria: "Ancora maltempo per giorni, ritorna la neve"

Le previsioni meteo per i prossimi giorni, redatte dal sito specializzato Umbria Meteo: "Sull’Umbria nelle prossime ore nuvolosità irregolare ma scarso rischio piogge, peggiora tra il pomeriggio e la serata. Nubi intense e piogge invece sabato 17 marzo, soprattutto al mattino con quota neve in calo fin sui 1200 metri, migliora nel pomeriggio. Ancora molte nubi e piogge per gran parte della giornata di domenica 18 marzo, anche a carattere di rovescio, quota neve intorno ai 1000 metri con quota in ulteriore calo dalla serata".



Lunedì 19 marzo "molte nubi con precipitazioni sparse fin dal mattino, più frequenti in Appennino, nevose fin sui 500/700 metri di quota, attenuazione delle precipitazioni dal pomeriggio. Martedì 20 marzo nubi e precipitazioni concentrate in Appenino, neve fin sui fondovalle mentre tra mercoledì 21 e giovedì 22 marzo con il transito degl’impulsi freddi principali qualche sfiocchettata potrà interessare, temporaneamente, anche aree più ad ovest dell’Appennino, possibili accumuli a quote superiori ai 400 metri in Appennino, più ad ovest difficilmente potremo assistere a precipitazioni sufficientemente intense da favorire accumuli al suolo. Venerdì 23 marzo generale miglioramento".