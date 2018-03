Meteo, le previsioni in Umbria giorno per giorno: "Tornano neve e freddo"

Le previsioni meteo per i prossimi giorni redatte dal sito specializzato Umbria Meteo. Per la giornata di martedì 20 marzo al mattino “cielo nuvoloso o molto nuvoloso, dalla tarda mattinata nuvolosità in intensificazione da sud. Temperature minime in lieve calo. Venti deboli orientali”.

Nel pomeriggio “cielo da molto nuvoloso a coperto con piogge sparse a partire dal sud dell’Umbria, neve fin sui 500 metri di quota sul nord della regione, 800 metri nel sud. Temperature massime in calo. Venti deboli o moderati nord orientali”.

In serata “ancora molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, nevose fin sui 400 metri nel nord dell’Umbria, 600 metri nel sud della regione ma localmente anche più in basso. Durante le ore notturne successive molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, neve fin sui fondovalle nel nord della regione, 300/500 metri sul reso dell’Umbria. Venti deboli o moderati nord orientali”.

Mercoledì 21 marzo al mattino “cielo molto nuvoloso o coperto con locali precipitazioni, più frequenti in Appennino, nevose fin sui 300/500 metri di quota, localmente più in basso. Temperature minime in lieve calo. Venti moderati o forti nord orientali”. Nel pomeriggio “cielo da molto nuvoloso a coperto in Appennino con locali precipitazioni, nevose fin sui 300/500 metri di quota. Nuvoloso o molto nuvoloso sul resto dell’Umbria. Temperature massime in lieve calo. Venti moderati o forti nord orientali”. In serata e durante le ore notturne successive “molto nuvoloso a coperto in Appennino con locali precipitazioni, nevose fin sui fondovalle. Nuvoloso o molto nuvoloso sul resto dell’Umbria. Venti moderati o forti nord orientali”.