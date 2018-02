Meteo, le previsioni in Umbria: "Tre giorni di neve a bassa quota e temperature sotto zero"

Arriva la neve. Ecco le previsioni di Umbria Meteo per i prossimi giorni. “L’Umbria - scrive il sito specializzato - sarà direttamente interessata da entrambe le perturbazioni, già stamattina molte nubi da nord a sud della regioni con locali precipitazioni soprattutto sui settori centro meridionali della regione, in qualche caso nevose fin sui 500/600 metri di quota. Nelle prossime ore pomeridiane nubi più intense e precipitazioni, ancora abbastanza scarse e localizzate, interesseranno prima il centro nord della nostra regione poi tenderanno a concentrarsi in Appennino con quota neve in calo fin sui 300/500 metri in serata”.



E ancora: “Per tutta la prossima nottata e la mattinata di domani martedì 13 febbraio avremo cielo coperto con precipitazioni intermittenti in Appennino, nevose fin sui fondovalle, più ad ovest nuvoloso o molto nuvoloso con locali addensamenti e possibili isolate, brevi precipitazioni, nevose fin sui 300/500 metri di quota. Durante il pomeriggio di domani martedì 13 febbraio poi, generale miglioramento con ampi rasserenamenti in avanzamento da ovest”.



La prima parte della notte tra martedì 13 e mercoledì 14 febbraio “cielo sereno e temperature in deciso calo, con valori che scenderanno sotto od intorno agli 0°C un po’ ovunque, durante la seconda parte della nottata poi, nubi e successivamente precipitazioni in arrivo da ovest. Queste precipitazioni risulteranno nevose fino a quote basse, a quote generalmente variabili tra i 200 ed i 400 metri, in primis per l’aria fredda accumulatasi nelle valli durante le ore notturne precedenti poi anche per l’aria fredda che comunque, sopraggiunta nella giornata di martedì, resisterà al debole richiamo meridionale che si attiverà durante la formazione del nuovo centro depressionario sull’alto mar Tirreno”.



E ancora: “Le precipitazioni comunque saranno presenti soprattutto nella mattinata di mercoledì 14 febbraio poi nel pomeriggio è atteso un miglioramento atmosferico da ovest con rasserenamenti in serata. Giovedì 15 febbraio cielo sereno o poco nuvoloso con gelate e formazione di ghiaccio al mattino, quindi attenzione soprattutto sulle strade”.