Meteo, le previsioni aggiornate per l'Umbria: "Vincono le correnti fredde, nevicate scarse"

Il sito specializzato Umbria Meteo corregge il tiro e aggiorna le previsioni per i prossimi giorni: “Sull’Umbria, nelle prossime ore avremo correnti fredde nord orientali con un temporaneo aumento delle nubi lungo l’Appennino dove potremo aere qualche locale, breve nevicata fino a quote basse”.



Tra il pomeriggio e la serata “ampi rasserenamenti con attenuazione dei venti nord orientali e temperature in decisa diminuzione. Durante la prossima nottata, con l’arrivo del nucleo di aria fredda dalla Francia la formazione del nuovo centro depressionario a livello del mare sul mar Tirreno settentrionale, assisteremo ad un aumento della nuvolosità anche sulla nostra regione”.



Tra le ore “prossime all’alba e metà mattinata di domani mercoledì 14 febbraio sull’Umbria avremo molte nubi con addensamenti e possibili isolate, brevi precipitazioni lungo i confini con la bassa Toscana ed il Lazio, nevose fin sui 200/400 metri di quota. Sul resto della regione tramontana con nuvolosità sterile. Tra la tarda mattinata ed il pomeriggio generale miglioramento atmosferico con nubi in calo e rasserenamenti in avanzamento da nord ovest, in serata cielo sereno o poco nuvoloso. Giovedì 15 febbraio cielo sereno o poco nuvoloso con gelate mattutine e venti deboli o moderati nord orientali”.