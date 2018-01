Meteo, le previsioni in Umbria fino all'Epifania: "Temperature in aumento e qualche pioggia"

Niente neve e temperature in rialzo in Umbria. Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni redatte dal sito specializzato Umbria Meteo. Nelle prossime ore, spiegano da Umbria Meteo, “poco cambierà, almeno fino a sabato mattina 6 gennaio, insisteranno quindi queste correnti miti ed umide occidentali, poco ondulate, che comunque un po’ su tutte le regioni tirreniche alterneranno fasi con presenza di nubi più intense e capaci di scaricare qualche locale piovasco, a fasi con nuvolosità meno consistente, con schiarite che lasceranno filtrare anche un po’ di sole. Tra sabato 6 e domenica 7 gennaio poi, da ovest si avvicinerà al bacino centrale del mar Mediterraneo un più ampio sistema depressionario proveniente dall’oceano Atlantico che, posizionando il proprio centro sulle coste occidentali della Spagna, attiverà sull’Italia un intenso flusso di correnti miti ed umide meridionali. Tali correnti favoriranno la formazione di nubi e precipitazioni stavolta sul nord Italia, in questo caso per l’incidenza perpendicolare sui rilievi montuosi alpini, prealpini e dell’Appennino settentrionale, ma al contempo limiteranno la formazione di nubi al centro sud dove avremo generalmente solo qualche velatura”.

Sull’Umbria quindi, “fino alla mattina di sabato 6 gennaio, alternanza tra schiarite ed annuvolamenti anche intensi con qualche piovasco, poi nel fine settimana prevarranno le schiarite con cielo spesso velato ma che permetterà al sole di filtrare, Temperature in aumento, fin su valori 4°C/6°C superiori alle medie del periodo, venti deboli o moderati meridionali”.

Poi arriverà il cambio: “Sulla nostra regione molte nubi e qualche pioggia sparsa per gran parte della giornata di lunedì 8, migliora temporaneamente durante le ore notturne successive e nella mattinata di martedì 9 gennaio, nel pomeriggio nubi di nuovo in aumento con ancora qualche pioggia. Mercoledì 10 gennaio le precipitazioni si attenueranno considerevolmente concentrandosi lungo l’Appennino con quota neve in calo fin sui 1400/1600 metri. Venti deboli o moderati, inizialmente meridionali poi orientali”.