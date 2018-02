Meteo, le previsioni in Umbria: ondata di gelo e neve, arriva Burian

Le previsioni meteo per i prossimi giorni redatte dal sito specializzato Umbria Meteo: "Nuovo peggioramento atmosferico a partire dal pomeriggio di giovedì 22 febbraio per l'attivazione di correnti più umide ma anche più miti meridionali, quindi precipitazioni un po’ più abbondanti ma anche quota neve in rialzo di almeno 450 metri (800/900 metri nord Umbria, 1000/1100 metri sud Umbria). Venerdì 23 febbraio temporaneo, parziale miglioramento atmosferico durante le ore centrali della giornata seguito da una nuova intensificazione delle nubi e delle precipitazioni, neve inizialmente oltre i 1000/1200 metri, quota in calo nella giornata di sabato 24 febbraio".

E ancora. Secondo l'ultimo editoriale di Umbria Meteo "domenica l’aria gelida irromperà prima sulle regioni settentrionali, richiamata anche dal centro di bassa pressione presente sul medio basso mar Tirreno, poi, dal pomeriggio, anche sulle regioni centrali ad iniziare dalle Marche, la Toscana orientale e l’Umbria settentrionale. La risalita verso l’Aria fredda del centro depressionario favorirà un buon contributo di umidità allo scontro di masse d’aria determinando la formazione di nuvolosità intensa, estesa ed in grado di produrre precipitazioni estese, su tutto il centro nord Italia. Sulle regioni settentrionali le precipitazioni risulteranno nevose anche sulle coste fin dall’inizio, mentre al centro, dove già nelle ore notturne precedenti la neve sarà scesa fino in collina, le nevicate a fondovalle o fino a quote pianeggianti procederanno in maniera progressiva da nord verso sud. Probabilmente entro la serata Marche e gran parte di Umbria e Toscana saranno sotto nevicate fino in pianura, le altre regioni del centro lo saranno da dopo la mezzanotte alla prima mattinata di lunedì 26 febbraio".