Meteo, le previsioni per i prossimi giorni in Umbria: "Neve in Appennino, temperature nella media"

Le previsioni meteo – redatte dal sito specializzato Umbria Meteo – per i prossimi giorni: “Sull’Umbria molte nubi e piogge sparse dalla tarda mattinata odierna alla prima serata, anche a carattere di rovescio o temporale, quota neve inizialmente elevata ma in calo fin sui 1500 metri nel tardo pomeriggio. In serata migliora da ovest con cessazione delle precipitazioni e nubi in lieve calo”.



E ancora: “Tra la prossima nottata e la prima mattinata di domani mercoledì 10 gennaio, cielo nuvoloso o molto nuvoloso, poi nel corso della mattinata di domani nubi in calo con ampie schiarite. Il pomeriggio di domani mercoledì 10 gennaio sarà sostanzialmente soleggiato con cielo poco nuvoloso o localmente nuvoloso, temperature minime in calo e massime pressoché stazionarie. Venti deboli o localmente moderati, oggi meridionali domani settentrionali”.



La giornata di giovedì 11 gennaio “invece sarà caratterizzata da molte nubi e precipitazioni frequenti da mattina a sera, specie lungo l’Appennino, con quota neve oscillante tra i 1000 ed i 1400 metri”.



Venerdì 12 gennaio “ancora molte nubi e precipitazioni soprattutto in Appennino, nevose fin sui 1000/1200 metri di quota, più ad ovest solo qualche locale pioggia, generale miglioramento in serata”.



Sabato 13 gennaio “giornata sostanzialmente soleggiata con qualche nube in più nel pomeriggio. Temperature in lieve calo, venti deboli o localmente moderati, meridionali giovedì 11 poi orientali”. Altre due perturbazioni "transiteranno sull’Italia tra domenica 14 e martedì 16 gennaio con precipitazioni frequenti, localmente abbondanti, nevose in Appennino a quote comprese tra i 1000 ed i 1400 metri".