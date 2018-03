Meteo, le previsioni in Umbria: "Molta pioggia in arrivo, neve a quote montane"

Pioggia sull'Umbria e quota neve in risalita. Le previsioni meteo per i prossimi giorni stilate dal sito specializzato Umbria Meteo: “Sull’Umbria avremo molte e nubi con piogge a fasi alterne e d’intensità irregolare fino al pomeriggio di venerdì 2 marzo, poi assisteremo a dei rasserenamenti con temperature in calo e possibili locali gelate nelle prime ore di sabato 3 marzo”.



Ancora “molte nubi e piogge nel pomeriggio e nella serata di sabato 3 marzo con quota neve in netta risalita fin sopra i 1500 metri. Domenica 4 marzo temporaneo miglioramento seguito da un nuovo peggioramento lunedì 5 marzo con piogge soprattutto tra pomeriggio e sera, migliora durante le ore notturne successive”.



Martedì 6 marzo “ancora molte nubi e piogge, specie durante le ore centrali della giornata, altre due moderate perturbazioni attese tra mercoledì 7 e venerdì 9 marzo con temperature in progressivo calo fin su valori prossimi alle medie stagionali”.