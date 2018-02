Meteo, le previsioni in Umbria: freddo, piogge e nevicate a quote basse

Le previsioni per i prossimi giorni in Umbria redatte dal sito specializzato Umbria Meteo: “La nostra attuale convinzione è che l’Italia sarà interessata dal gelo, soprattutto le regioni settentrionali, in maniera minore l’Italia centrale dove comunque avremo le maggiori precipitazioni con temperature sufficientemente fredde (di più in Altotevere, di meno sul ternano) per vedere nevicare su molti centri cittadini della nostra regione, localmente anche in maniera abbondante, quindi con accumuli anche superiori ai 15/20 cm, questo tra la giornata di domenica 25 e quella di lunedì 26 febbraio”.



E ancora: “Questa tendenza, o per meglio dire ipotesi, andrà comunque confermata ed aggiornata nelle prossime news. Tra mercoledì 28 e giovedì 1° marzo, probabilmente, le aree depressionaria atlantiche, in movimento verso oriente, a latitudini mediterranee, piloteranno aria più umide e mite verso l’Italia e le temperature si rialzeranno in maniera decisa. Finirà tutto qui? Probabilmente no, il pattern circolatorio sul nostro emisfero così duramente colpito e rivoluzionato rispetto a quanto visto in gennaio, dovrebbe ancora riuscire a ricreare situazioni per eventi atmosferici dalle caratteristiche tipicamente invernali per gran parte del mese di marzo e forse anche ad aprile”.